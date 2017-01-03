Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак

Российско-оккупационные войска в прошлом году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью "5-му каналу".

Силы АТО во время контратаки на Светлодарской дуге заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов – Полторак



"Они (российские военные и боевики) грубо нарушили Минские соглашения, только в этом году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины", - заявил он.

"К сожалению, во время ведения боевых действий и обстрелов только в этом году мы получили 1,5 тысячи личного состава раненых и 211 человек погибли", - добавил Полторак.

Он также сообщил, что на оккупированном Донбассе сформирована 40-тысячная российская военная группировка, из них 5 тысяч – регулярные войска РФ.

"Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тысяч, из них 5 тысяч – это регулярные войска РФ", - заявил он.

По словам Полторака, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.

"Они (Россия) сосредоточили там огромную кипу вооружения и техники – около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня", - заявил он. "Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно", - добавил Полторак.

Силы АТО во время контратаки на Светлодарской дуге заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов – Полторак



Силы АТО во время контратаки в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата противником объектов в "серой зоне". Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Очень тяжелая ситуация в течение этого года – это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними", - заявил он.

"К сожалению, та группировка войск, которая находится в Донецке и Луганске, – она не стоит на месте, это "живой организм", он движется, особенно используя так называемую "серую зону" и пробуя делать таким образом, чтобы высоты, очень важные объекты занять", - добавил Полторак.

Министр отметил, что Вооруженные силы Украины способны реагировать на действия противника.

"Светлодарская дуга – это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции – опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в "серой зоне", - добавил он.

Полторак также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не нарушили Минские договоренности, взяв под контроль новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку, согласно договорам, эта территория и так принадлежит Украине.

"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - заявил он.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

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