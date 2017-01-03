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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Нацполиция задержала подозреваемых в поджоге квартиры мэра Херсона

время публикации: 14:21
последнее обновление: 14:21
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Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге квартиры мэра Херсона Владимира Миколаенко. Об этом говорится в сообщении департамента по коммуникациям Национальной полиции.

"Сегодня, 3 января, в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Херсонской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге квартиры Херсонского городского главы", - сказано в нем.

Установлено, что ночью 9 ноября 2016 года неизвестные лица подожгли дверь квартиры мэра Херсона.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили частичное повреждение входной двери, на полу находилась пустая бутылка с жидкостью для розжига.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.

По указанию начальника Главного управления Национальной полиции в области Артура Мерикова для расследования преступления была создана отдельная специальная группа.

Отрабатывались все возможные версии, связанные как со служебной деятельностью потерпевшего, так и личными мотивами.

В ходе проведения необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в России.

Подозреваемые передвигались по Херсону на автомобиле BMW с иностранной регистрацией.

Со слов одного из задержанных, 2 января они закупили жидкость для розжига и намеревались ночью вновь поджечь квартиру городского головы, но не смогли открыть кодовый замок на входной двери в подъезд.

Утром во вторник, 3 января, полицейские задержали подозреваемых на междугородном автовокзале при попытке уехать из Херсона.

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Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:21

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