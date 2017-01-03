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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Разведка: российские военные ради новогодних попоек оставляют боевые позиции на Донбассе
время публикации: 11:48
последнее обновление: 11:52
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В период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц

В период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления мест службы, бесчинств в отношении местного населения, их количество в период новогодних праздников резко возросло.

"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - информирует разведка.

По ее данным, 2 января военнослужащий 100-й так называемой отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.

Ранее сообщалось, что оккупанты используют гумконвои РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса.

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