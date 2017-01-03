В МИД Украины возмущены "крымскими заявлениями" ультраправого кандидата в президенты Франции Ле Пен

В Министерстве иностранных дел Украины возмущены заявлениями кандидата в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен о признании законной аннексии Крыма.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины во вторник 3 января.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - отмечается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается Резолюциями Генеральной ассамблеи ООН 2014 и 2016 годов, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы.

"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по "Большой семерке" и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что, делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права.

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", - заявили в МИД.

В то же время дипломаты сообщили, что в Украине рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции.

"Уверены, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и окажет содействие в борьбе против российской агрессии", - подытожили в МИД.

Как сообщалось, Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. "Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала она.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установления Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления относительно Крыма. "Если бы речь шла об официальном деятеле, был бы вызов посла, нота протеста. Что касается СБУ, мы оставляем право действовать согласно тем выводам, к которым придем. Это может быть и запрет на въезд на территорию нашего государства лицу, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев", - сказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

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