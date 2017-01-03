Помощника нардепа из парламентской коалиции задержали на взятке в 140 тысяч, - Матиос

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала во время получения взятки в размере 140 тыс. гривен помощника нардепа из парламентской коалиции.
Об этом в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", - говорится в сообщении.
Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2016 года Нацполиция совместно с Генпрокуратурой задержали за вымогательство 52 тысяч гривен взятки ведущего специалиста Департамента градостроительства и архитектуры Киевской администрации.
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