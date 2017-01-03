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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Помощника нардепа из парламентской коалиции задержали на взятке в 140 тысяч, - Матиос
время публикации: 21:44
последнее обновление: 21:49
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Помощника нардепа из парламентской коалиции задержали на взятке в 140 тысяч

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала во время получения взятки в размере 140 тыс. гривен помощника нардепа из парламентской коалиции.

Об этом в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", - говорится в сообщении.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2016 года Нацполиция совместно с Генпрокуратурой задержали за вымогательство 52 тысяч гривен взятки ведущего специалиста Департамента градостроительства и архитектуры Киевской администрации.

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