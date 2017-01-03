Маккейн убеждён: люди из окружения Трампа поддерживают Украину

Американский сенатор Джон Маккейн убежден, что люди из окружения избранного президента США Дональда Трампа поддерживают Украину. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Убежден, что люди, которых он (Трамп) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис - убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину", - сказал Маккейн.

Сенатор надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной. Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону.

"Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин, который является убийцей и разбойником", - подчеркнул сенатор.

По словам сенатора, Конгресс поддержит дополнительные санкции против Владимира Путина, потому что тот вмешивался в президентские выборы в США.

"Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у русских очень слабая экономика, и мы можем ослабить еще. (Ввести) персональные санкции против конкретных организаций", - пояснил Маккейн.

Он надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России.

"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы - равноправные ветви власти: избранный президент может наложить вето, может принять какие-то другие меры. Надеюсь, что мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", - подчеркнул сенатор.

"Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом - это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость – через помощь, военное сотрудничество и много других вещей", - добавил Маккейн.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм будут добиваться более жестких санкций в отношении РФ за вмешательство в президентские выборы в США.

Отметим, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

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