Чалый: Украина может получить летальное оружие от следующей администрации США

Нынешняя позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как, например контрбатарейные радары", - отметил дипломат.

При этом, продолжил он, не секрет, что препятствием для получения Украиной летального оружия остается позиция нынешнего президента США, полномочия которого истекают. "Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - подчеркнул Чалый.

Он также напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.

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