Неизвестные сожгли музей-крыивку УПА под Львовом

В ночь с 1 на 2 января в с. Басивка Пустомытовского района на Львовщине сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщает Zaxid.net.

Тайник сгорел полностью. Вероятной причиной пожара является умышленный поджог.

Директор музея Иван Попович уверен, что возгорание не могло возникнуть под землей.

"По моему мнению, сверху через отдушины, которых у нас шесть, залили какое-то горючее вещество и подожгли. Считаю, что не случайно такой инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января, когда националисты отмечают 108-ю годовщину со дня рождения руководителя Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры", - рассказал он.

Музей-тайник УПА, который расположен в Басовском лесу, его открыли на месте, где 16 августа 1955 состоялся бой между повстанцами и отрядом НКВД. Тайник был подпольной типографией УПА.

Убежище нашли в 1970-х годах лесники, однако его разобрали. Впоследствии в 2014 году на этом месте обустроили музей.

Отметим, что в 2012 году памятник погибшим воинам УПА в селе Басивка уже разрушали.

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