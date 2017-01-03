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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Кличко хочет построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов

время публикации: 10:46
последнее обновление: 11:40
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Кличко хочет построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов

Столичная власть планирует начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединил бы арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр подтвердил планы построить канатную дорогу с правого берега до Труханового острова.

"Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги, с правого к левому берегу, до Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города", - добавил Кличко.

Напомним, о намерениях построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов заявляли и предыдущие власти Киева.

В декабре также сообщалось, что в Киевской горгосадминистрации решили пока не строить метро на Троещину и нашли альтернативу в виде так называемого "скоростного коридора" - обособленной полосы для общественного транспорта.

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