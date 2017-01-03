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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Харьковчанки чаще всего идут служить в армию по контракту
время публикации: 11:09
последнее обновление: 11:36
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Харьковская область стала рекордсменом cтраны по количеству женщин, которые заключили контракт на службу в Вооруженных силах Украины

Харьковская область стала рекордсменом cтраны по количеству женщин, которые заключили контракт на службу в Вооруженных силах Украины, передает Informator.

В прошлом году на военную службу по контракту пошли 224 жительницы региона. В 2015 году таких было 116. В довоенный период количество представительниц прекрасного пола, желающих связать свою жизнь с армейской профессией, не превышало 35-40 человек в год.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, за прошлый год в области военкоматы на контрактную службу зачислили 3,3 тысячи граждан, заняв второе место по Украине. Каждый четвертый из тех, кто подписал контракт, имеет опыт участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в ВСУ скоро появится подразделение женщин-десантниц. Сейчас они проходят подготовку в одной из воинских частей.

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