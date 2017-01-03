Во Львове на заводе "Электрон" возник пожар

Во Львове возник пожар в здании завода "Электрон".
Об этом во вторник 3 января сообщает Zaxid.net.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Львовской области, информация о пожаре по адресу Стороженко, 32, поступила в 13:17. В пресс-службе также отметили, что сейчас продолжается ликвидация пожара, поэтому подробности инцидента сообщат позднее.
Причины возгорания пока неизвестны.
Здания телевизионного завода занимают целый квартал между улицами Елены Степановны и Стороженко. Большинство помещений завода сейчас сдают в аренду.
Как стало известно позже, пожарники локализовали пожар в здании завода "Электрон" по адресу Стороженко, 32, за три часа.
"3 января в 13:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания в г. Львов по ул. А. Стороженко, 32. На место события немедленно по повышенному номеру вызова № 3 были отправлены пожарно-спасательные подразделения № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 и части специальной пожарной техники Отряда технической службы г. Львов. Спасатели, прибыв на место события, выявили возгорание на 2-м этаже здания в производственном помещении частного предприятия", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.
Как отметили в ГСЧС, в ликвидации пожара задействованы 62 спасателя и 12 единиц основной техники.
"Пожар локализован в 16:15. Угрозы распространения огня нет. Ликвидация продолжается.
Информация относительно ликвидации пожара будет обновляться", - добавили в ГСЧС.
Напомним, около двух недель назад, 21 декабря, в Киеве на территории завода им. И. Лепсе возник масштабный пожар. А за день до этого в Харькове произошел пожар на территории бывшего кожевенного завода, в результате которого погибли два человека.
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