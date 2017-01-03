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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Ефремову вручили обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность
время публикации: 19:29
последнее обновление: 19:29
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Ефремову вручили обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность

Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, обвинительное заключение во вторник 3 января было вручено подозреваемому и двум его адвокатам, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, теперь дело Ефремова может быть передано в суд.

Как сообщалось, Ефремову выдвинуты подозрения в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и в пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ими и воспрепятствование нормальной деятельности учреждений (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Бывший депутат подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), в организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), а также в государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Вторник, 3 января 2017 г.  

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