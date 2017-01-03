На Буковине по неизвестным причинам погибли два десятка лебедей

На озере в селе Чертория Кицманского района Черновицкой области, предположительно от инфекции, погиб 21 лебедь. Точную причину гибели птиц покажут лабораторные анализы. Об этом сообщает местное информагентство АСС.

"Инспекторы Госпотреб службы Кицманского района и государственной больницы ветеринарной медицины этого района выехали на место происшествия. Совместно с работниками УГСЧС (областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, - ред.) Украины в Черновицкой области было собрано из пруда 16 мертвых птиц и доставлено в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", - рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.

Сотрудники региональной лаборатории ветеринарной медицины подозревают, что птицы погибли из-за инфекционного заболевания. Чтобы знать окончательную причину гибели лебедей, ждут подтверждения диагноза из научно-исследовательского института.

Вечером 2 января на территории у озера было обнаружено еще 5 мертвых лебедей. Остальные лебеди-шипуны, по словам Александрюка, чувствуют себя хорошо. Им привезли еду.

Пока специалисты установят окончательную причину гибели птиц, Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера.

Ранее сообщалось, что в отстойнике Грибовичской свалки на Львовщине поселился лебедьи спасателям не удается достать птицу из озера с инфильтратами.

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