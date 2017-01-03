Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре

Инцидент с участием нардепа Сергея Пашинского будет расследовать прокуратура Киевской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook.
"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала она.
"Следователями прокуратуры будут передопроешны все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - добавила Сарган.
Инцидент произошел 31 декабря вечером в Киевской области между депутатом "Народного фронта" Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Киевщины. Пашинский применил огнестрельное оружие и прострелил оппоненту ногу.
В Нацполиции сообщили, что нападавшим был 38-летний житель Васильковского района, который уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.
Инцидент расследуется по статье 296 УК "Хулиганские действия".
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