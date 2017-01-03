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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Чалый объяснил, почему Порошенко не будет на инаугурации Трампа
время публикации: 23:01
последнее обновление: 23:01
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Чалый объяснил, почему Порошенко не будет на инаугурации Трампа

Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов – так же, как это проходило и по практике прошлых лет.

Такое объяснение тому, что президента Украины Петра Порошенко не будет на инаугурации Дональда Трампа, дал посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Укринформ".

"Вокруг этого вопроса (возможного присутствия Петра Порошенко на церемонии инаугурации Дональда Трампа) возникло много спекуляций. Причем они не прекращаются", - констатировал украинский дипломат.

В этой связи он проинформировал: "Посольство (Украины) получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется".

Из-за этого, подчеркнул посол, вопрос, едет ли президент Украины, не стоит, как и вопрос, едут ли другие президенты.

"На сегодня такой формат не предусмотрен", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее Чалый рассказал о подготовке встречи между Порошенко и Трампом и стратегии новоизбранного президента США по Украине.

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Вторник, 3 января 2017 г.  
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