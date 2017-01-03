В зоне АТО – без боевых потерь

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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших среди украинских военных нет. Об этом сегодня, 3 января, на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
При этом отвечая на вопрос журналистов, Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безповортоные потери", передает "Украинская правда".
"Вчера ближе к вечеру вблизи Марьинки в одном из подразделений ВСУ произошел инцидент. Погибли двое военных и двое получили ранения. Имел место факт нарушения правил обращения с оружием и нарушен запрет на употребление алкоголя", - сообщил он.
Идет расследование инцидента.
На Луганском направлении в течение минувших суток противник совершил 4 вооруженных провокации, применяя стрелковое оружие. При этом каждая из провокаций длилась не более 10 минут.
На Донецком направлении в районе Светлодарской дуги по украинским позициям было выпущено 16 мин. По остальным позициям на этом направлении враг применял стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении в районе Водяного по позициям сил АТО было выпущено 30 мин.
"Также неспокойно было в районе Широкино и Талаковки", - добавил Мотузяник.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.
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