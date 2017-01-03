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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Шесть бывших депутатов Верховной Рады Крыма будут судить в Деснянском суде Киева
время публикации: 19:25
последнее обновление: 20:15
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Шесть бывших депутатов Верховной Рады Крыма, которые обвиняются в государственной измене, будут судить в Деснянском районном суде города Киева

Шесть бывших депутатов Верховной Рады Крыма, которые обвиняются в государственной измене, будут судить в Деснянском районном суде города Киева.

Соответствующее решение принял во вторник 3 января Апелляционный суд города Киева, передает УНИАН.

Так, суд определил обвинительные акты по уголовному производству по обвинению экс-депутатов ВР Крыма Анатолия Заиченко, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, Эдипа Гафарова, Сергея Цекова и Григория Иоффе в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), направить в Деснянский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

Также, согласно определению Апелляционного суда, для рассмотрения по существу в Подольский районный суд города Киева будет направлен обвинительный акт по уголовному производству по обвинению в государственной измене бывшего депутата ВР Крыма Константина Бахарева.

Вместе с тем Апелляционный суд перенес на 10 января рассмотрение ходатайств по определению суда, который будет рассматривать обвинительные акты в отношении еще двух бывших крымских депутатов - Виталия Нахлупина и Светланы Савченко.

Напомним, 30 декабря 2016 года прокуратура АР Крым направила в суд дела в отношении 11 бывших депутатов ВР Крыма по обвинению в государственной измене.

Речь шла о Сергее Цекове, Светлане Савченко, Константине Бахареве, Эдипе Гафарове, Анатолии Заиченко, Ремзи Ильясове, Григории Иоффе, Владимире Клычникове, Виталии Нахлупине, Ефиме Фиксе, Сергее Шувайникове.

По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года они оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Апелляционный суд Киева 3-4 января должен был определить суды, которые будут рассматривать обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов. Таким образом, сегодня Апелляционный суд рассмотрел ходатайство в отношении 9 экс-депутатов.

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