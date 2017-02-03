 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Зона АТО: 114 обстрелов, четверо бойцов ВСУ погибли, 17 ранены
время публикации: 07:41
последнее обновление: 08:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения
На Донецком направлении террористы вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного
По Гранитному и Луганскому "работала" 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Пескам боевики били из минометов различных калибров

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения. Об этом сегодня утром, 3 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении террористы вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Также здесь в течение всего дня практически непрерывно били танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

По Гранитному и Луганскому "работала" 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Пескам боевики били из минометов различных калибров.

На Мариупольском направлении по силам АТО в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки боевики вели огонь из РСЗО БМ-21 "Град".

Из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов сепаратисты вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики били из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык террористы обстреляли из ПТРК, а по украинским позициям возле Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы били по Новозвановке и Новоалександровке.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Террористы обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, перебили газопровод и теплотрассу, есть жертвы
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

Погибшему при защите Авдеевки капитану Кизило присвоен орден "Золотая звезда"
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:49
 Жебривский: российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:49

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017