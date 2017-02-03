Жебривский достиг компромисса с активистами блокады ОРДЛО

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута.
Об этом он написал в своем Facebook в пятницу 3 февраля.
По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.
"Встретился с блокираторами на переезде у Бахмута. Народных депутатов на блок-посту не было. Предложил блокировщикам алгоритм действенного контроля за перемещением водочных и табачных изделий, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины. Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм. Договорились также, что ребята сейчас пропустят вагоны из карьера на временно оккупированную территорию", - пишет Жебривский.
По его словам, те, кто блокируют ж/д переезд, ведут себя адекватно и спокойно.
"У ребят на блок-посту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они являются рядовыми бойцами. Решение по блокированию принимают народные депутаты. После встречи с народными депутатами в Авдеевке будем принимать следующие решения", - отметил глава Донецкой ОВГА.
Напомним, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.
Высшие должностые лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.
Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.
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