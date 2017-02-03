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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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В Киеве открыли регистрацию на сбор крови для раненых бойцов АТО
время публикации: 09:39
последнее обновление: 09:40
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В Киеве открыли регистрацию на сбор крови для раненых бойцов АТО

В Голосеевском районе Киева началась регистрация доноров крови для раненых бойцов из зоны АТО.

Как рассказали в пресс-службе райгосадминистрации, кровь можно будет сдать 22 и 23 февраля с 10:00 в большом зале администрации (просп. Голосеевский, 42, 3-й этаж).

Во избежание очередей и траты времени на ожидание с 1 до 20 февраля администрация запустила предварительную регистрацию желающих стать донором: по телефону (044) 258-28-85, ежедневно с 09:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней).

Для регистрации и получения средств за процедуру в день проведения мероприятия при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 17 бойцов АТО получили ранения. Число вражеских обстрелов превысило сто.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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