Пограничники предотвратили вывоз в Польшу партии старинных икон

2 февраля вечером в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в автомобиле, который направлялся в Польшу, старинные иконы и часы разных марок. Об этом информирует сайт Госпогранслужбы.

Во время проведения мероприятий контроля пограничным нарядом было обращено внимание на нервозное поведение водителя, гражданина Украины. Он управлял транспортным средством "Форд" и выезжал в Польшу.

Пограничники осуществили углубленный осмотр легкового автомобиля и обнаружили под одеждой и в личных вещах гражданина культурные ценности. Наш соотечественник пытался переместить старинные православные иконы 1900-1910 годов и часы.

Обнаруженные предметы изъяты.

Напомним, летом 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками пресекли на Волыни контрабанду в Европу старинных икон.

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