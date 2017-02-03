 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Пограничники предотвратили вывоз в Польшу партии старинных икон
время публикации: 08:16
последнее обновление: 08:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Пограничники предотвратили вывоз в Польшу партии старинных икон

2 февраля вечером в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в автомобиле, который направлялся в Польшу, старинные иконы и часы разных марок. Об этом информирует сайт Госпогранслужбы.

Во время проведения мероприятий контроля пограничным нарядом было обращено внимание на нервозное поведение водителя, гражданина Украины. Он управлял транспортным средством "Форд" и выезжал в Польшу.

Пограничники осуществили углубленный осмотр легкового автомобиля и обнаружили под одеждой и в личных вещах гражданина культурные ценности. Наш соотечественник пытался переместить старинные православные иконы 1900-1910 годов и часы.

Обнаруженные предметы изъяты.

Напомним, летом 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками пресекли на Волыни контрабанду в Европу старинных икон.

facebook

Cсылки по теме:

В Киеве нашли квартиру с сокровищами Азарова: иконы, портреты, булава и казацкая сабля
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.

На Волыни предотвратили контрабанду старинных икон
// NEWSru.ua // Украина // 19 августа 2016 г.

На Волыни сгорел храм начала XVIII века
// NEWSru.ua // Украина // 8 апреля 2015 г.

Под Киевом задержали похитителей ценных икон
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2012 г.

У священника во Львовском баре украли 250 икон, почти 14 тыс долларов и 9,2 тыс евро
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2011 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:55
 Президент Эстонии стала жертвой интернет-мошенников
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 10:55

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017