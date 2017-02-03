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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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В Крыму "суд" продлил арест украинскому активисту Балуху до 4 марта
время публикации: 15:30
последнее обновление: 15:30
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В оккупированном Крыму суд продлил срок содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта

В оккупированном Крыму суд продлил срок содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Сегодня, 3 февраля 2017 года, судья "Раздольненского районного суда" Александр Абеляшев продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц, до 4 марта. На заседание суда украинца доставили из СИЗО Симферополя", - сообщает Крымская правозащитная группа.

По ее данным, этот же судья Абеляшев ранее избрал активисту меру пресечения, а позже продлил ее до 5 февраля 2017 года.

Правозащитники напомнили, что нахождение Балуха под стражей угрожает его здоровью, отметив, что 17 января в СИЗО Симферополя у него случился острый приступ мочекаменной болезни.

По мнению защиты Балуха, нет никаких оснований содержать его в СИЗО. Адвокат обжаловал решение суда первой инстанции и просил "Верховный суд" Крыма заменить меру пресечения украинцу на домашний арест, но "суд" отказал.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря "Раздольненский районный суд" избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу. Балуха обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ч.1 ст. 222 УК РФ). КПГ заявила о явном политическом преследовании украинского активиста. По мнению экспертов КПГ, в действиях судебных и силовых органов содержатся грубейшие нарушения не только международного, но и российского уголовно-процессуального законодательства, которое де-факто применяется в Крыму.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  
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