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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Зафиксированы наибольшее за последний год обстрелы украинских позиций - Турчинов
время публикации: 15:48
последнее обновление: 15:48
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Зафиксированы наибольшее за последний год обстрелы украинских позиций - Турчинов

За минувшие сутки, 2 февраля 2017, была зафиксирована максимальная за последний год (начиная с февраля 2016-го) интенсивность ведения огня по украинским позициям со стороны российско-террористических войск, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии, обнародованном на официальном сайте Совета в пятницу, 3 февраля.

По его словам, лишь за последние сутки по позициям сил АТО были выпущены более 2 тысяч снарядов и мин, трое военных погибли, 16 получили ранение. Кроме того, погиб водитель автомобиля ГСЧС, ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки и фотокорреспондент из Великобритании.

"Военные преступники, которые напрямую поддерживаются и руководствуются из Кремля, вели прицельный огонь по гражданским объектам, в том числе по центру Авдеевки: по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи и тому подобное", - сказал Турчинов, добавив, что в результате обстрела были вновь повреждені коммуникации и инфраструктура города.

Секретарь СНБО напомнил, что в Авдеевке повреждено 76 жилых домов (из них 69 частных и 7 многоквартирных). Также боевики обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галициновке, Сартане и других населенных пунктах. В Марьинском районе повреждены 11 жилых домов, в самой Марьинке - школа №1.

По словам Турчинова, боевики демонстративно применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

"Украинская разведка зафиксировала увеличения количества военной техники (танков, САУ, РСЗО), боеприпасов, оружия и российских военных, попадающих на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы", - отметил секретарь СНБО, добавив, что это свидетельствует о намерениях дальнейшей эскалации боевых действий на востоке Украины со стороны руководства РФ.

"Эта эскалация "совпала" с лживыми и агрессивными заявлениями Путина о событиях на Донбассе, что является лишним подтверждением того, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям", - добавил он.

По словам Турчинова, Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу "все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев".

1 февраля Турчинов по поручению президента Петра Порошенко находился ни месте ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где он заявил о необходимости "быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения".

Как отметил 3 февраля пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, обострение уровня 2014 года наблюдается и на мариупольском направлении.

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