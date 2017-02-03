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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Порошенко уволил пятерых глав райгосадминистраций, включая чиновника, с которым поссорился в Одессе
время публикации: 21:49
последнее обновление: 21:49
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Петр Порошенко уволил пять председателей районных государственных администраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тараса Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе

Президент Петр Порошенко уволил пять председателей районных государственных администраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тараса Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе.

Об этом говорится в распоряжениях президента №№16-20 от 3 февраля.

Так, 12 января Порошенко вступил с ним в перепалку.

"Опустите руку. Вам плохо?.. Вы когда потом будете президентом - я вас приглашу и вы выступите вместо меня... Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность, садитесь", - прервал его тогда Порошенко, напоминает "Украинская правда".

Бойко – представитель так называемой команды бывшего одесского губернатора Михеила Саакашвили.

Он уволен согласно поданному им заявлению.

Кроме того, уволены Дмитрий Франчук с должности председателя Захаровской райадминистрации, Валентина Стойкова - с должности председателя Измаильской райадминистрации, Дмитрий Наталуха - с должности председателя Лиманской райадминистрации, Владимир Гавриш - с должности председателя Окнянской райадминистрации.

Вышеуказанные главы райадминистраций также освобождены в соответствии с поданными ими заявлениями.

Напомним, 12 января Порошенко назначил одесским губернатором Максима Степанова.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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