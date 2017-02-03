Оккупанты бьют из танков и пушек на всех направлениях. За день – 66 обстрелов. Погибли двое военных

По состоянию на 18.00 пятницы 3 февраля на Донбассе зафиксировано 66 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
По данным пресс-центра штаба АТО, двое украинских военных погибли, пятеро ранены.
"На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град" оккупанты вели огонь по Галицыновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому – неоднократно вели огонь танки", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении из "Градов", 152- и 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Талаковку. "Из 120- и 82-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. Из гранатометов – Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному – БМП, по Чермалику - ПТРК, а по Широкино – танк", - отмечают в штабе.
На Луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия боевиков стреляет по Новозвановке, а 120- и 82-миллиметровые минометы – по Троицкому, Попасной и Новозвановкеі. Гранатометов – по Крымскому.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военных и один спасатель были ранены. "С уверенностью можно сказать, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось с 2014 года", – отметил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.
Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
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