У тринадцатого члена ЦИК окончился срок полномочий

3 февраля у Александра Осадчука завершился срок полномочий члена Центральной избирательной комиссии. В итоге уже у 13-ти из 15 членов ЦИК истек срок полномочий, который составляет 7 лет, отмечает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Осадчука назначили в состав ЦИК 2 февраля 2010 года. До этого он занимал должность заведующего секретариатом парламентской фракции "Блок Литвина".

Комитет избирателей снова призывает руководителей парламентских фракций и президента разблокировать процесс назначения новых членов ЦИК.

По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, в Верховной Раде нет 226 голосов в поддержку тех кандидатур, которые предложил Петр Порошенко. Тем более, что, согласно закону о регламенте, голосовать за каждую кандидатуру нужно отдельно.

"Фракции парламента должны обратиться к президенту с предложением отозвать соответствующее постановление и предложить ему обновленный список кандидатур в состав ЦИК. Тем более, что обновлять перечень кандидатов и так придется, учитывая увеличение количества членов ЦИК, у которых закончился срок полномочий", – отметил глава КИУ.

"Компромисс может быть найден при трех условиях. Во-первых, важно чтобы фракции, определяя кандидатов, сделали выбор в пользу специалистов, а не партийных активистов без соответствующего опыта. Во-вторых – среди их предложений не должно быть одиозных и заведомо непроходимых фамилий. В-третьих, новые кандидаты должны представлять интересы всех парламентских фракций", – добавил он.

Напомним, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.

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