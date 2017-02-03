У тринадцатого члена ЦИК окончился срок полномочий

3 февраля у Александра Осадчука завершился срок полномочий члена Центральной избирательной комиссии. В итоге уже у 13-ти из 15 членов ЦИК истек срок полномочий, который составляет 7 лет, отмечает Комитет избирателей Украины в Facebook.
Осадчука назначили в состав ЦИК 2 февраля 2010 года. До этого он занимал должность заведующего секретариатом парламентской фракции "Блок Литвина".
Комитет избирателей снова призывает руководителей парламентских фракций и президента разблокировать процесс назначения новых членов ЦИК.
По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, в Верховной Раде нет 226 голосов в поддержку тех кандидатур, которые предложил Петр Порошенко. Тем более, что, согласно закону о регламенте, голосовать за каждую кандидатуру нужно отдельно.
"Фракции парламента должны обратиться к президенту с предложением отозвать соответствующее постановление и предложить ему обновленный список кандидатур в состав ЦИК. Тем более, что обновлять перечень кандидатов и так придется, учитывая увеличение количества членов ЦИК, у которых закончился срок полномочий", – отметил глава КИУ.
"Компромисс может быть найден при трех условиях. Во-первых, важно чтобы фракции, определяя кандидатов, сделали выбор в пользу специалистов, а не партийных активистов без соответствующего опыта. Во-вторых – среди их предложений не должно быть одиозных и заведомо непроходимых фамилий. В-третьих, новые кандидаты должны представлять интересы всех парламентских фракций", – добавил он.
Напомним, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.
Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.
|
Cсылки по теме:
Суд по делу Охендовского перенесли из-за болезни судьи
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
Охендовский хочет, чтобы ЦИК получала результаты выборов по Интернету прямо с участков
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
ЦИК исключила 10 кандидатов в депутаты из избирательного списка Ляшко
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
Парубий предложит президенту повторно внести представление по ЦИК
// NEWSru.ua // Украина // 3 октября 2016 г.
Парубий просит фракции до четверга определиться с новыми членами ЦИК. "Оппоблок" за них голосовать не будет
// NEWSru.ua // Украина // 13 июня 2016 г.
Магера рассказал, когда могут назначить новых членов ЦИК
// NEWSru.ua // Украина // 7 июня 2016 г.