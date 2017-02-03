Украина пообещала в СБ ООН подать на РФ в Международный суд. Европа призвала прекратить огонь на Донбассе

Эскалация конфликта на востоке Украины и искусственное создание гуманитарной катастрофы является военным преступлением, доказательства по которому Украина намерена передать в Международный суд. Об этом заявил на заседании СБ ООН в четверг постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

Совбез ООН: Европа призвала прекратить огонь на Донбассе

Постпред США в ООН осудила действия РФ на Донбассе и в Крыму

Чуркин заявил, что обстрелам на Донбассе есть "политическая альтернатива"



"Разрушение критически важной инфраструктуры и создание гуманитарной катастрофы – это террористическая практика, направленная, главным образом, на гражданское население", - заявил представитель Украины.

Он подчеркнул, что эта тактика развеивает миф российской пропаганды о так называемых "мирных шахтерах", которые борются с властью с помощью своих пулеметов. "Местные жители никогда не сделали бы этого со своими соседями, но те, кто пришел на украинскую землю в качестве агрессоров, и разрушают украинскую государственность, без колебаний разрушают заводы, дома и линии электроснабжения", - подчеркнул он.

Эта тактика не нова для российских сил. Описанные действия "можно квалифицировать как военное преступление", - подчеркнул Ельченко.

"Украина предоставит доказательства о недавней эскалации, невыборочных атаках на гражданскую инфраструктуру и направит обвинения в терроризме в Международный суд. Это первый, но важный шаг, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение Устава ООН и Международного права", - заявил представитель Украины.

Ельченко добавил, что российская сторона проигнорировала более 200 запросов Украины прекратить боевые действия вокруг Авдеевки, передает УНИАН.

"Со времени вспышки военный действий, Украина неоднократно, буквально сотни раз просила российских представителей в Совместном центре контроля и координации использовать их влияние, чтобы остановить военные действия. Из 230 запросов, сделанных в период с 29 января до 1 февраля, чтобы остановить боевые действия в районе Авдеевки, все, кроме двух, были проигнорированы", - заявил Ельченко.

Также он напомнил, что 31 января Украина призвала к проведению экстренной встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, чтобы "остановить напряженность ситуации", но российская сторона и ее марионетки отказались от нее, утверждая, что это "неподходящий момент".

Одновременно, в этот момент Ельченко посмотрел в сторону постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина и сказал: "Серьезно? Это неподходящий момент?".

Посол Украины добавил, что несмотря на призывы к установлению срочного и всеобъемлющего режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, 1 февраля российские боевики продолжали осуществлять обстрелы днем и ночью, и даже стреляли в направлении бригады ремонтников, которые пытались отремонтировать поврежденные линии электропередач, обстреливали жилые дома и обстреляли одну из дорог, как знак против эвакуации гражданских.

"Это является военными преступлениями, и ни чем иным", - заявил Ельченко.

Также он сказал, что с начала этого года 20 украинских военных были убиты и 134 были ранены российскими гибридными силами и поддерживаемыми ею боевиками. Ельченко во время заседания Совбеза ООН показал всем присутствующим фотографию 26-летнего солдата Андрея Кизило, который погиб 29 января, защищая Авдеевку.

Посол Украины посмотрел в сторону Чуркина и сказал: "Посмотрите в его глаза, господин посол. Это ваше вооружение и ваши соотечественники убили его".

Совбез ООН: Европа призвала прекратить огонь на Донбассе



На заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась эскалация на Донбассе, представители стран Европы призвали Россию перестать вооружать боевиков и выполнять Минские соглашения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма", - сказал постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт.

Он отметил, что слова России расходятся с действиями и нужно, чтобы Москва начала выполнять "Минск".

Представитель Франции в ООН Франсуа Делатр отметил, что цель - это восстановление Украиной контроля над территорией в рамках международно признанных границ, в том числе над Крымом. Он заявил, что вместе с Германией в рамках нормандского формата, Франция будет содействовать политическому решению конфликта.

Постпред США в ООН осудила действия РФ на Донбассе и в Крыму



Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая только что заменила на этом посту Саманту Пауэр, во время первого выступления в Совете Безопасности ООН осудила агрессию России на Донбассе.

"Жаль, что во время моего первого выступления здесь мне приходится осуждать агрессивные действия России. Жаль потому, что это повторяет многие ситуации на протяжении многих лет, когда представители США должны были это делать. Так не должно быть. Мы хотели бы, чтобы наши отношения с Россией были бы лучше, однако мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий", - заявила представитель Соединенных Штатов.

Она призвала российское руководство немедленно остановить эскалацию насилия.

"США стоят вместе с народом Украины, который более трех лет страдает от оккупации и военной интервенции России", - отметила Хейли.

Американский дипломат также подчеркнула, что восток Украины – не единственная часть страны, которая страдает от агрессивных действий РФ. Она заявила, что санкции, связанные с Крымом, сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

"США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявила она.

Она также заявила, что четкий путь для урегулирования ситуации на Донбассе – это полная имплементация Минского соглашения.

"США продолжают поддерживать эти договоренности", - отметила Хейли.

Чуркин заявил, что обстрелам на Донбассе есть "политическая альтернатива"



Поспред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой".

"Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста… Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько солдат украинских должно погибнуть и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная с участием президента Порошенко два года назад", - заявил Чуркин.

"Надеюсь, наше сегодняшнее откровенное обсуждение позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса в Украине, более объективно взглянуть на вещи в Украине и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись в последние 2-3 года, затягивалась", - добавил он.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городе объявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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