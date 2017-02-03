Следствие раскрыло схему финансирования и организации объявленным в розыск Глазьевым беспорядков в Одессе

Следствие установило, что советник президента РФ Сергей Глазьев мог финансировать сепаратистов в Одессе и других регионах Украины через ассоциацию "Поставщики таможенного союза".

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ЛИЦО_3 (уроженец Запорожья (Украина), гражданин Российской Федерации, занимающий пост советника президента РФ Сергей Глазьев, - Ред.) и ЛИЦО_4 через Ассоциацию "Поставщики Таможенного союза" могли финансировать действия неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории разных областей Украины, посягательство на ее территориальную целостность и совершение террористических актов", - говорится в постановлении.

Также суд дал разрешение на изъятие документов, которые касаются счетов "Поставщиков таможенного союза" в банке "Индустриалбанк".

"ЛИЦО_3 подозревается в том, что в период времени с 27.02.2014 по 06.03.2014 на выполнение заранее разработанного плана, действуя по предварительному сговору с другими лицами и представителями власти Российской Федерации, он путем предоставления указаний и распоряжений посредством телефонной связи с целью посягательства на территориальную целостность Украины организовывал массовые беспорядки на территории города Одесса, а также захват здания Одесского областного совета", - отмечается в документе.

Кроме того, в суде добавили, что Глазьев 22 августа 2016 года был объявлен в розыск и 23 августа 2016 года следственным судьей Печерского районного суда. Киева было предоставлено разрешение на его задержание "для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Напомним, 22 августа 2016 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала записи телефонных разговоров советника президента РФ Сергея Глазьева по подготовке так называемого "референдума" в Крыму и массовых беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове. В частности говорилось, что Глазьев обсуждал с директором Института стран СНГ Константином Затулиным финансирование акций захвата госучреждений в украинских городах. Также ГПУ 8 августа 2016 года уведомила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 лиц из числа представителей власти и руководства Вооруженных сил РФ.

23 августа Затулин подтвердил факт таких телефонных переговоров с Глазьевым: "Мы с Сергеем Глазьевым и некоторыми другими людьми основали в то время фонд "Мы все – "Беркут", чтобы помочь людям, которые боролись с переворотом и против переворота на Украине. Я совсем этого не стесняюсь и не собираюсь по этому поводу ни перед кем оправдываться. Речь шла о поддержке людей, которые выступают против переворота, это да".

3 октября 2016 года Печерский районный суд Киева дал разрешение Главной военной прокуратуре Украины на осуществление специального расследования в отношении советника президента РФ Сергея Глазьева.

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