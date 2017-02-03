Штаб АТО расказал о потерях за сутки. На мариупольском направлении – обострение масштаба 2014 года

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли за минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе, 18 военных и один спасатель были ранены, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В Авдеевке обстрелами разрушено 28 домов

Стало известно, с чего началось обострение в Авдеевке



"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник ГСЧС были ранены", - сказал он на брифинге в пятницу, 3 февраля, в Киеве.

Мотузяник отметил, что один военнослужащий ВСУ и сотрудник ГСЧС погибли, семь военных и офицер ГСЧС были ранены в Авдеевке, двое военных санинструкторов погибли и шесть военнослужащих были ранены на Светлодарской дуге, по одному военнослужащему было ранено в Новоалександровке, Зайцево и Марьинке, двое военных получили ранения в Новозвановке.

Враг активизировал боевые действия на мариупольском направлении.

"Там количество вражеских обстрелов резко возросло: с 35 до 72. С уверенностью можно сказать, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось с 2014 года", – отметил Мотузяник.

"В частности противник выпустил по полному боекомплекту из "Града" по Старогнатовке и Новогригорьевке. В Гранитном, Чермалыке, Гнутово оккупанты организовали мощные артиллерийские обстрелы", – отметил полковник.

"А в Широкино враг вел огонь из установки "Град П" (так называемый "Партизан"). Кроме того, в районе Широкино российско-оккупационные войска массово применяли минометы, бронетехнику и легкое вооружение", – сообщил спикер АТО.

По словам Мотузяника, продолжаются варварские обстрелы противника в Марьинском районе:

"Целью вражеских снарядов прежде всего являются гражданские объекты и мирные люди", – подчеркнул он.

"На протяжении 29 января-3 февраля обстановка в зоне антитеррористической операции в районе Авдеевки приобрела состояние обострения. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытки провести наступательные действия и выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций", - сказал первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба генерал-майор Андрей Цветков.

По его словам, "организованными действиями наших подразделений противник не достиг успеха и понес потери".

"По состоянию на сегодня противник продолжает обстрел опорных пунктов наших подразделений. По подразделениям Вооруженных сил Украины противник осуществил около 40 долгосрочных обстрелов позиций и выпустил около 6 тыс. снарядов, - рассказал Цветков.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Стало известно, с чего началось обострение в Авдеевке



Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля. Информация представлена на официальной странице Facebook Генерального штаба и касается событий в районе Авдеевки

Согласно информации, обстрелы в районе Авдеевки начались в 4:30, а уже в 4:40 до 30 боевиков попытались штурмовать позиции наблюдательного поста, их наступление было отбито.

Позицию, которая у боевиков называлась Алмаз-2, силы АТО заняли в 6:30. А дальше в хронологии расписываются многочисленные попытки штурмов боевиками этой позиции и обстрелы, которые они совершали.

Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось с того, что силы АТО заняли позицию боевиков под Авдеевкой, чтобы спасти жизни бойцов от обстрела. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в разведывательных структурах, знакомый с ситуацией.

По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков.

"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – объясняет собеседник.

По словам собеседника УП, теперь боевики пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (боевики называли позицию "Алмаз-2" – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

Среди причин обострения, он назвал также попытки боевиков отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого боевики не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.

"Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья", – отметил собеседник.

Он также обратил внимание на то, что руководят боевиками непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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