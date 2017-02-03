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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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В Авдеевке восстановили учёбу две школы, они работают на генераторах
время публикации: 15:47
последнее обновление: 15:48
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В подвергающейся с 29 января артобстрелам боевиков обесточенной Авдеевке сегодня возобновила рабочий процесс школа №1

В подвергающейся с 29 января артобстрелам боевиков обесточенной Авдеевке сегодня возобновила рабочий процесс школа №1.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Авдеевка: Сегодня было восстановлено учебный процесс в школе №1. Она работает на генераторе, как и школа №7, которая открылась вчера", - сообщается в официальном аккаунте МВД Украины в a href="https://twitter.com/MVS_UA/status/827507161915863044">Twitter днем.

Как сообщалось сегодня ранее, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что бригады пиротехников и энергетиков ожидают разрешения на начало ремонтных работ на месте разрыва линии электропередач в "серой зоне" возле Авдеевки Донецкой области.

Отметим, сегодня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в очередной раз предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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