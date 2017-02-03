Захарченко отправил воевать в Авдеевку личную охрану, в РФ набирают добровольцев на войну на Донбассе – разведка

Из-за боевых потерь на временно оккупированных территориях Луганской области боевики набирают местных граждан для пополнения подразделений "1 армейского корпуса". Об этом сообщает 3 февраля Главное управление разведки Министерства обороны.

Новобранцев, без подготовки, направляют в части и подразделения, участвующие в боевых действиях на авдеевском направлении.

В ГУР также сообщают, что 2 февраля 2017 года главарь боевиков т.н. "ДНР" Александр Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.

"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ в связи с неукомплектованностью личным составом на военную службу принимаются лица, которые ранее были уволены за грубые нарушения воинской дисциплины, в т.ч. невыполнение приказов, кражи и пьянство", – говорится в сообщении разведки.

Во исполнение приказа т.н. "командующего казачьей национальной гвардии РФ" М. Козицина (руководителя русской казачьей организации "Всевеликое Войско Донское") от 30 января в Ростовской области РФ объявлен дополнительный набор в целях доукомплектования 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.

На территории Ставропольского края РФ атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди подконтрольного им личного состава по сбору для направления в зону вооруженного конфликта на востоке Украины для усиления передовых подразделений 1 АК ВС РФ.

"Вместе с тем, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы отказываются от участия в боевых действиях", – утверждает разведка.

Как сообщалосьсегодня ранее, боевики обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии, а также 120- и 82-миллиметровых минометов Авдеевку, Луганское и Троицкое.

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