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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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СБУ задержала матёрого боевика "Седьмого"
время публикации: 22:40
последнее обновление: 22:43
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Боевика одного из бандформирований террористической организации "ДНР" по кличке "Седьмой" задержали в зоне антитеррористической операции.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, этот житель Покровска Донецкой области активно участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.

"Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы", – информирует СБУ.

Во время обыска в мужчины изъяли "носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от предводителей бандгруппировок".

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

Решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области боевика "ДНР", который должен был совершить ряд терактов и диверсий.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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