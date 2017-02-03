СБУ задержала матёрого боевика "Седьмого"

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Боевика одного из бандформирований террористической организации "ДНР" по кличке "Седьмой" задержали в зоне антитеррористической операции.
Об этом в пятницу 3 февраля сообщает Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, этот житель Покровска Донецкой области активно участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.
"Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы", – информирует СБУ.
Во время обыска в мужчины изъяли "носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от предводителей бандгруппировок".
Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.
Решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.
Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области боевика "ДНР", который должен был совершить ряд терактов и диверсий.
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