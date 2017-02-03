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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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СБУ обнародовала переговоры верхушки "ДНРовцев" об обстрелах украинских территорий из жилых кварталов Донецка
время публикации: 19:30
последнее обновление: 19:46
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Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего председателя так называемого "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата так называемого "народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.

"Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в пятницу 3 февраля.

Так, на аудиозаписи, которая, по информации СБУ, была сделана 1 февраля 2017 года, Дворядкина сообщает Пургину: "Только что тут "Грады" мимом нас куда-то прочесали".

На что тот отвечает ей: "От нас только летит, от нас".

В свою очередь член "народного совета "ДНР" добавляет: "У нас тут с посадочки".

"А у нас веселее – у нас получается, если они сдуру становятся возле нашего дома, то капец", - отвечает ей Пургин.

"У нас тоже, вот прям рядом…. Во дворе сигналки срабатывают", - говорит Дворядкина.

В ответ Пургин заявляет, что "обратка к ним никак не прилетит": "Мы в низине. Она не может навесом летать, поэтому она всегда нас перелетает туда, в район ЦУМа и т.д. Они когда начинают от нас фигачить, у меня аж дом подпрыгивает".

Ранее сообщалось, что международная группа следователей Bellingcat проанализировала спутниковые снимки, видео, отчеты ОБСЕ, сообщения дончан в сооцсетях и пришла к выводу, что боевики "ДНР" стреляют из РСЗО, установленных в жилых кварталах Донецка.

"Приведенный массив информации явно свидетельствует о том, что как минимум 31 января и 1 февраля 2017 года из района гипермаркета "Ашан" в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО. Положение мест пуска в глубине территории так называемой "ДНР", а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки", - говорится в докладе.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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