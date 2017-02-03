СБУ не запрещала российскому террористу Уткину въезд в Украину. Он свободно посещает родную Кировоградщину

Служба безопасности Украины не принимала решения о запрете въезда на территорию Украины российскому наемнику, командиру частной военной компании "ЧВК Вагнера" ​​Дмитрию Уткину. Об этом идет речь в официальном ответе СБУ на запрос "Цензор.НЕТ".

Издание ссылается на двух свидетелей, утверждающих, что Уткин (известный под позывным "Вагнер") в 2016 году приезжал в Украину, в родной поселок Смолино Кировоградской области.

Журналисты отправили запрос в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также сообщить - запрещено ли Вагнеру въезд в Украину. 2 февраля 2017 редакция получила официальный ответ, датированный 31 января.

"По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось", - говорится в документе.

На вопрос, пересекал ли известный боевик границу Украины в 2016 году, в СБУ ответить не могут, советуют обратиться к Госпогранслужбу. В письме аргументируют: "В соответствии с приказом Администрации Госпогранслужбы Украины от 30 сентября 2008 года №810 "Об утверждении Положения об информационно-телекоммуникационной системе пограничного контроля "Гарт-1" Государственной пограничной службы Украины", формирование баз данных о гражданах, пересекавших государственную границу Украины, возложена на Администрацию Государственной пограничной службы Украины".

В конце письма СБУ сообщает, что о командире "ПГК Вагнер", который причастен к убийствам на Донбассе и захвате военных частей в Крыму, информации в Департаменте контрразведки нет: "Другая информация по данному гражданина в Департаменте отсутствует". Подписал документ первый заместитель начальника Департамента контрразведки СБУ Виталия Найды.

Соответственно, редакция "Цензор.НЕТ" обратилась по этому поводу в Госпогранслужбу. "Официально информацию о том, пересекал ли границу определенный гражданин может получить или он сам о себе, или правоохранительные органы в рамках уголовного производства", - сообщил журналистам помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Таким образом, из ответа Слободяна следует, что в отношении Уткина в Украине уголовного производства пока что нет.

Уткина называют исполнителем громких убийств известных боевиков на Донбассе, предводителем российских боевых отрядов в Крыму и руководителем операций в Сирии.

Есть свидетельства о связи с российской военной разведкой ГРУ.

9 декабря Уткина заметили на официальном приеме в Кремле в "день героев Отечества", что говорит о наличии у него высоких государственных наград.

Справка

Известно, что Уткин является офицером запаса.

До 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны РФ. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, участвовал в сирийской экспедиции "Славянского корпуса" в 2013 году. С 2014 года - командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование "ЧВК Вагнера".

Боевики подразделения участвовали в боях с украинской армией на Донбассе в составе пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". С осени 2015 боевики "Вагнера" переведены на службу в Сирию.

По данным СМИ, конкурирующие с формальным лидером группировки "ЛНР" Игорем Плотницким главари банд Алексей Мозговой, Павел Дремов, Александр Беднов и Евгений Ищенко предположительно, были ликвидированы людьми из отряда "Вагнер". При этом они однозначно связывались с российской военной разведкой ГРУ.

Кроме того, "вагнеровцы" занимались разоружением бандформирования "Одесса".

В 2015-м "Вагнер" и его бойцы воевали за Пальмиру, которую 10-11 декабря уже этого года "ИГ" отбило у асадитов (по мнению некоторых независимых экспертов, РФ сознательно "отдала" город "Исламскому государству").

Среди прочих в авантюрах команды Уткина в Украине и Сирии принимал активное участие помощник депутата Государственной думы Российской Федерации Михаила Дегтярева (от пропрезидентской ультра-правой ЛДПР) Сергей Морозов. В марте 2016-го он погиб в Сирии.

В целом количество погибших наемников Уткина в Сирии исчисляется десятками.

На территории же России вместе со своими людьми (в частности, со своим заместителем Андреем Трошевым)связаны со службой безопасности известного друга Путина, миллиардера Евгения Пригожина и, вероятно, также работают на структуры контролируемой Пригожиным группы "Конкорд".

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