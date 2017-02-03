Спасатели предупреждают об ограничении движения на дорогах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ограничении движения на автодорогах Украины в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укравтодор.

В частности, с 6:30 3 февраля в Черкасской области вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на следующих автодорогах: М-05 Киев – Одесса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513+515 – км 578+928.

В Винницкой области в пятницу, установлено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования, а в Хмельницкой области - для большегрузного транспорта и автобусов на автодорогах местного значения.

Кроме того, в Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождем, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява – Мукачево в с. Пасека Свалявского район. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в селе органы местной власти принимают меры по обустройству заграждений на этой дороге, в связи с чем с 21:30 2 февраля движение по ней перекрыто для транспорта, а объезд осуществляется по параллельной автодороге М-06.

Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал весну через 6 недель.

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