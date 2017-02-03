Минюст ждёт предложений о строительстве СИЗО в Киеве и Львове

Министерство юстиции Украины объявило о начале сбора проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове, сообщает Укринформ.

"Мы стартуем с объявления о начале сбора инвестиционных предложений и проектов", - заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Он пояснил, что после оценки полученных предложений инвестор построит новое здание СИЗО, которое в рамках государственно-частного партнерства передадут в Министерство юстиции.

"Оно (помещение - ред.) будет введено в эксплуатацию. После этого государственный партнер, а именно Минюст, перевезет всех из Лукьяновского и Львовского СИЗО в новые здания. И после этого площадки, на которых ранее размещались эти заведения государственной пенитенциарной службы будут переданы нашему партнеру", - сообщил Чернышов.

По его словам, участие в проекте могут принимать только те инвесторы, у которых есть способность его реализовать. Конечной даты получения предложений в Минюсте не уточняют.

Ранее Минюст выставил на продажу здания Лукьяновского и Львовского следственных изоляторов.

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