 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Киеве на набережной загорелись склады. Масштабный пожар уже локализовали
время публикации: 16:00
последнее обновление: 16:00
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Киеве в Подольском районе на улице Набережно-Луговой вспыхнул пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов

В Киеве в Подольском районе на улице Набережно-Луговой вспыхнул пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов. Пожар уже локализован.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Киеве.

"3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Набережно-Луговой,8. На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно расположенном складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ежегодно на пожарах в Украине погибает почти 2 тысячи человек.

facebook

Cсылки по теме:

В Киеве горел Демеевский рынок
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.

Во Львове на заводе "Электрон" возник пожар
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

В Киеве в частном доме на Русановских садах произошёл пожар: погибли четверо детей
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

В пожаре на рынке в Киеве погиб человек – ГСЧС. Работа метро возобновлена
// NEWSru.ua // Украина // 25 декабря 2016 г.

В Киеве загорелся рынок возле станции метро "Лесная". Закрыты станции "Лесная" и "Черниговская"
// NEWSru.ua // Украина // 25 декабря 2016 г.

В Киеве горел бывший завод им. Лепсе
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

В Киеве горел склад с продуктами
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

В Киеве горел подземный коллектор
// NEWSru.ua // Украина // 25 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:49
 Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 19:49

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017