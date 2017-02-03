В Киеве на набережной загорелись склады. Масштабный пожар уже локализовали

В Киеве в Подольском районе на улице Набережно-Луговой вспыхнул пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов. Пожар уже локализован.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Киеве.

"3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Набережно-Луговой,8. На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно расположенном складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ежегодно на пожарах в Украине погибает почти 2 тысячи человек.

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