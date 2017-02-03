Порошенко: действия власти и военных не позволили РФ дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что четкие слаженные действия власти и военных не дали возможности Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.

"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, - в координации все вместе сделали всё возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, передает пресс-служба президента в пятницу 3 февраля.

По его словам, пророссийские боевики сознательно не позволяют работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона. В то же время, президент отметил работу украинского правительства, в том числе благодаря реализации позиций штаба во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Геннадием Зубко, а также указал на блестящую работу украинских военных и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Президент Порошенко вновь заявил о том, что украинская сторона неизменно выступает за необходимость прекращения огня на Донбассе.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января (в Авдеевке). И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранение журналистов, гибель украинских военных – полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она не контролирует абсолютно ошибочный, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", - сказал глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.

Как сообщалось, президент Порошенко проводит совещание по вопросу электроснабжения Авдеевки.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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