Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание по вопросу электроснабжения Авдеевки.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в пятницу 3 февраля.

"Президент проводит совещание относительно электрообеспечения Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в очередной раз предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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