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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью
время публикации: 22:32
последнее обновление: 22:32
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Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщили в пресс-службе главы государства.

"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославовичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", - говорится в соболезновании главы государства.

Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца: "Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами".

Как сообщалось, сегодня, 3 февраля, после тяжелой болезни скончался луцкий городской голова Николай Романюк.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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