Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью.
Об этом в пятницу 3 февраля сообщили в пресс-службе главы государства.
"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославовичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", - говорится в соболезновании главы государства.
Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца: "Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами".
Как сообщалось, сегодня, 3 февраля, после тяжелой болезни скончался луцкий городской голова Николай Романюк.
|
Cсылки по теме:
Мэр Луцка Романюк впал в кому – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.
В Луцке и Черновцах победили действующие мэры - результаты подсчёта
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2015 г.
В Луцке установят мемориальную стелу в память о погибших в АТО героях
// NEWSru.ua // Украина // 18 августа 2014 г.
В Луцке день траура. Главной площади Тернополя присвоили имя Героев Евромайдана
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2014 г.
В Луцке на выборах мэра победил Романюк из "Сильной Украины"
// NEWSru.ua // Украина // 5 ноября 2010 г.