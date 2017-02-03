Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщили в пресс-службе главы государства.

"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославовичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", - говорится в соболезновании главы государства.

Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца: "Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами".

Как сообщалось, сегодня, 3 февраля, после тяжелой болезни скончался луцкий городской голова Николай Романюк.

Cсылки по теме: