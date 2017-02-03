Институт нацпамяти приглашает обсудить новый календарь государственных праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбные дни".

Согласно проекту, размещенному для обсуждения на сайте Института нацпамяти , определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

В частности, опираясь на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если тот приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.

Кроме того, не предвидится отмены международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие).

Как отмечают в Институте, количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.

Предложения по законопроекту можно присылать на e-mail public@memory.gov.ua Украинского института национальной памяти до 1 марта 2017 года.

Напомним, по мнению директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции.

"А не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого", - добавляет историк.

Ранее Вятрович также заявлял, что нынешняя дата празднования Дня Флага, 23 августа, не имеет никакого исторического обоснования.

А социологи в свою очередь выяснили, каков любимый праздник украинцев.

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