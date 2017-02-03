Мэр Луцка Романюк умер

Луцкий городской глава Николай Романюк умер.

Это сообщили в луцкой городской больнице, передает в пятницу 3 февраля "Украинская правда".

Причину смерти там не раскрывают, так как диагноз – это конфиденциальная информация.

В пресс-службе луцкого горсовета отказались комментировать информацию местных изданий о смерти руководителя города.

"Ситуация сложная", – сказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что Николай Романюк впал в кому и находится в реанимации.

Семья мэра ранее сообщала, что с 31 января он в больнице.

Напомним, что Романюк возглавил Луцк в ноябре 2010 года. Он баллотировался на кресло мэра как кандидат от партии "Сильная Украина".

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