Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков

В результате артобстрела со стороны российско-террористических войск на Светлодарской дуге погибла 45-летний медик 54-ой бригады ВСУ Наталья Хорунжая. Это первая погибшая в 2017 году женщина-солдат АТО, сообщает ICTV.

Трагедия произошла в четверг, 2 Февраля.

"Наталья погибла героически, эвакуируя раненых во время активных действий на Светлодарск дуге и в Луганском, - говорится в сообщении. - Она под огнем вытаскивала раненых. Троих успела посадить в машину, вышла к остальным, и рядом с ней разорвался снаряд..."

Ребята, которых она вытащила вчера перед гибелью, обошлись контузией.

По информации телеканала, у нее осталась дочь. "Женщина была представлена ​​к награде. Но получить ее не успела. Теперь получит посмертно", - отмечается в материале.

По информации сайта "Новинарня" , жизнь медика оборвалась в результате прямого попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в реанимационный автомобиль ВС Украины.

При этом "Громадське радіо" со ссылкой на волонтера Илью Лысенко сообщило, что в результате обстрела погиб фельдшер, еще четыре человека получили ранения, водителю ампутировали ногу.

О том, что речь идет именно о Хорунжей говорят пресс-офицер батальона "Донбасс" Людмила Калинина и знакомая погибшей Юлия Паевская, тоже парамедик, а также военный комиссариат Запорожье.

"Она (Наталья - ред.) погибла при исполнении своих обязанностей. Дуга забрала себе еще одну жертву, чистую душу на боевом задании.

Она погибла, следуя за раненым. Водитель в тяжелом состоянии в больнице.

Тварь-ПТУРист, погубивший медиков, ну, неужели ты не видел на машине маркировку Красного креста? ", - написала, в частности, у себя на странице Паевская.

На сообщение из Запорожья, в частности, ссылается "Интерфакс-Украина". Согласно приводимой информации, Хорунжая сопровождала раненого запорожского бойца-контрактника 54-й бригады ВСУ Юрия Реву.

Пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на сегодняшнем брифинге не смог подтвердить информацию о гибели Хорунжей.

О потерях на Светлодарск дуге он сообщил следующим образом:

"Двое военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге".

"С уверенностью можно сказать, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось с 2014 года", - подчеркнул Мотузяник.

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