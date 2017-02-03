В Украине появятся мобильные группы по контролю за африканской чумой

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и Национальная полиция в ближайшее время создадут три мобильные группы по контролю распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), передает "Интерфакс-Украина".
"В Госпродпотребслужбе финализируется пакет документов по созданию мобильных групп Нацполиции и Госпродпотребслужбы со всеми полномочиями. Предварительно, это будут три мобильные группы - восток, центр, запад", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый журналистам в пятницу, 3 февраля.
По мнению министра, в прогрессирующем распространении АЧС частично виноваты руководители предприятий.
"Существенная и большая проблема - это безответственность руководителей предприятий. Когда становится известно, что в хозяйстве АЧС, за ночь продается часть скота, развозится по соседним селам и таким образом вирус распространяется", - добавил глава аграрного ведомства.
Министр считает, что ограничивать перевозку живца можно при помощи постов, но они сейчас работают не эффективно и в связи с этим глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа поехал с проверкой эффективности работы таких постов.
"Посты должны стоять на границах каждой области. Есть большое опасение, что эти посты не везде эффективны, а в некоторых местах их нет вообще", - отметил Кутовый.
В 2016 году вирус АЧС прогрессировал в Украине. В январе 2017 года были зафиксированы вспышки в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.
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