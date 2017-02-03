 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украина продолжает подготовку шестого иска к РФ в ЕСПЧ - Минюст
время публикации: 08:59
последнее обновление: 09:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украина продолжает работу над подготовкой шестого иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Украина продолжает работу над подготовкой шестого иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявляет первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще готовим этот иск. На сегодняшний день очень много позиций, связанных с подготовкой отзывов на существующие иски… появилось много доказательств, поэтому сейчас офис уполномоченного заканчивает с этим всем", - сказала Севостьянова.

При этом она заверила, что иск готовится. "Новый иск параллельно пишется, мы решим стратегически, в какой лучше момент его лучше подать", - сказала замглавы Минюста.

Севостьянова пояснила, что этот иск будет своеобразной "хронологией войны". "Это события последнего года, с момента, как мы подали последний иск. Он шестой по номеру", - добавила она.

Напомним, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации.

В свою бытность премьером Арсений Яценюк поручил привлечь лучших адвокатов, чтобы подать максимальное количество исков к России.

facebook

Cсылки по теме:

ЕСПЧ рассматривает 3619 жалоб против Украины
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить 18 судьям от 5 до 11 тысяч евро компенсации за незаконное увольнение
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Шестой иск Украины к России в ЕСПЧ будет подан в начале 2017 года, - Минюст
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Украинскую судью Юдковскую снова избрали на должность президента секции ЕСПЧ
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.

Полозов объяснил, почему в иске в ЕСПЧ против РФ Украина является соответчиком
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:55
 Президент Эстонии стала жертвой интернет-мошенников
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 10:55

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017