Украина продолжает подготовку шестого иска к РФ в ЕСПЧ - Минюст

Украина продолжает работу над подготовкой шестого иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявляет первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще готовим этот иск. На сегодняшний день очень много позиций, связанных с подготовкой отзывов на существующие иски… появилось много доказательств, поэтому сейчас офис уполномоченного заканчивает с этим всем", - сказала Севостьянова.

При этом она заверила, что иск готовится. "Новый иск параллельно пишется, мы решим стратегически, в какой лучше момент его лучше подать", - сказала замглавы Минюста.

Севостьянова пояснила, что этот иск будет своеобразной "хронологией войны". "Это события последнего года, с момента, как мы подали последний иск. Он шестой по номеру", - добавила она.

Напомним, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации.

В свою бытность премьером Арсений Яценюк поручил привлечь лучших адвокатов, чтобы подать максимальное количество исков к России.

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