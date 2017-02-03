"Межигорье" оценили в 10 миллиардов гривен

Имущество экс-президента Украины Виктора Януковича в "Межигорье" Генпрокуратура оценивает примерно в 10 млрд грн. Это имение описывали в течение прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, сообщает ТСН.

Сейчас описанное имущество арестовывают, но не в целом, а тематическими частями. Уже есть решение суда по автопарку, алкоголю и недвижимости. Теперь в список добавили еще корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск по еще почти 20 объектам "Межигорья".

Когда завершат процедуру изїятия всего имущества под арест, окончательно подсчитают его стоимость и прложат т к делу о завладении Януковичем государственной резиденцией.

"Потрачено на строительство, закупку различного рода вещей и так далее – это не окончательная цифра, она может быть до 10 млрд грн. Это то, что касается расходов, например, ваза и документы, стоит столько-то. А там, где таких документов нет, будет назначаться экспертиза", – пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Ранее суд арестовал корабль-ресторан Януковича.

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