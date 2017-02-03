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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Львовские судьи отпустили главного подозреваемого в покушении на предпринимателя Копытко. Луценко им обещает увольнение
время публикации: 23:09
последнее обновление: 23:12
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Львовские судьи отпустили главного подозреваемого в покушении на львовского предпринимателя Копытко

Коллегия судей в составе Зиновия Макойды (председательствующий), Альберта Белены и Василия Головатого позволили выйти под залог организатору и руководителю громкого покушения на бизнесмена Богдана Копытко, в результате которого тогда погибли трое человек. Сделали это, как сообщают львовские СМИ, благодаря большим стараниям известного в криминальных кругах Украины авторитета "Вовы Морды". Сделали, несмотря на признание самого ранее судимого Дмитрия Гаврилюка и грубо нарушая статью 115 УК Украины.

Соответствующее поставновление Апелляционного суда Львовской области датировано 2 февраля 2017 года, передает ZIK.

Суд принял решение, которым оставил подозреваемого под стражей, но с возможностью уплаты залога в 1,5 млн грн. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь прокурора Львовской области Марьяна Гайовская.

"Суд оставил его под стражей с возможностью уплаты залога в 1,5 млн грн. Решение обжалованию не подлежит", - сообщила Гайовская.

О связи Гаврилюка с "Мордой" пишет и "Антикор", который называет главного подозреваемого по этому деле "вожаком "боевого крыла" группировки изестного криминального авторитета "Вовы-Морды".

3 февраля к вышеназванным судтьям явились возмущенные представители городской общины Львова, которые отказывались выпускать их из зала заседаний №3 Апелляционного суда Львовской области. В течение нескольких часов они требовали от судей написать заявления на увольнение, тем временем на улице горели шины, сообщает Leopolis.news.

Макойда все же написал такое заявление, а Белена отказался это делать под давлением и заявил, что подаст в отставку, если Гаврилюк все-таки сбежит. Судья Головатый - на больничном.

По информации источников издания, Гаврилюка задержали в аэропорту, но по другому уголовному делу.

В свою очередь генеральный прокукор Юрий Луценко пообещал на Facebook подготовить по Макойде представление в Высший совет правосудия.

Покушение на Копытько произошло 29 августа 2016 года в Старом Селе возле Львова. Тогда погибли двое его охранников и водитель машины сопровождения.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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