Луценко: без победы мира не будет

Россия активизировала все рычаги своей агрессии против Украины. Об этом сегодня, 3 февряля, в своем Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В эти дни наступает тот редкий и грозный час, когда на кону - Украина. Перед решающим столкновением враг задействовал всю мощь оккупационной орды и внутренних агентов. Одни убивают снарядами и пулями, другие - словами отчаяния, раздора и мифом о мире любой ценой", - пишет генпрокурор.

Он подчеркивает, что для достижения мира необходимо прекратить внутренние распри.

"Для Украины не наступит мир без победы. Победа не наступит без хотя бы временного прекращения внутреннего противостояния. Сколько бы не накипело, сейчас то время, когда мы все - украинцы. И мы все в одном окопе с нашими героическими Вооруженными силами. В единстве наша сила! Наши слезы отольются. Наших убитых, раненых, истерзанных в плену - не простим. Победа будет за нами", - убежден Луценко.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

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