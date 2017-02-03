Кабмин уволил заместителя Полторака по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров Украины уволил по собственному желанию Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции. Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.
"Освободить Долгова Игоря Алексеевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в документе.
Долгов занимал эту должность с мая 2015 года. До этого 59-летний украинский дипломат работал руководителем Службы внешней политики Секретариата президента Украины, послом по особым поручениям МИД.
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