Кабмин уволил заместителя Полторака по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров Украины уволил по собственному желанию Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции. Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Долгова Игоря Алексеевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в документе.

Долгов занимал эту должность с мая 2015 года. До этого 59-летний украинский дипломат работал руководителем Службы внешней политики Секретариата президента Украины, послом по особым поручениям МИД.

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