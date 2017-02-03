Миссия ОБСЕ: в Авдеевке есть угроза гуманитарной катастрофы, эскалация была не спонтанной

Вследствие боевых действий в г.Авдеевка Донецкой области есть угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в регионе, заявляет первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ставки повысились. Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы"- сказал Хуг в ходе Skype-включения из Авдеевки на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" в пятницу, 3 февраля.

Он подчеркнул, что объекты инфраструктуры, водо-, электро-, газоснабжения, должны функционировать вне зависимости от того, где проходит условная линия разграничения.

Первый замглавы СММ ОБСЕ отметил, что с воскресенья наблюдатели миссии фиксируют чрезвычайно высокие показатели нарушения режима прекращения огня. "Количество нарушений режима прекращения огня, которые мы фиксируем ежедневно, достигает тысяч. В частности, во вторник мы зафиксировали более 11 тыс. Это беспрецедентные показатели", - сказал Хуг.

Он добавил, что особую обеспокоенность вызывает применение реактивных систем залпового огня в секторе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также в других местах вдоль линии столкновения. "Мы зафиксировали удары из артиллерии и минометов, а также из РСЗО непосредственно в жилых районах и поблизости", - сообщил замглавы миссии.

По его словам, вследствие ночных обстрелов в Донецке и Авдеевке, по предварительным данным, есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"В составе миссии 724 наблюдателя, из которых 588 работают на востоке. Кроме этого у нас есть 332 местных и 93 других международных сотрудников, которые работают в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - рассказал Хуг.

"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее", - отметил замглавы миссии.

"Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как в это будет вовлечено еще больше людей, как еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс", - добавил он.

Замглавы миссии подчеркнул, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести свои танки, минометы, артиллерию и РСЗО с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Также Хуг призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе СММ ОБСЕ.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

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